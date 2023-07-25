Главный результат прошедших 17-ти мгновений

Samarium

Почему же весь этот пресловутый " мир", который якобы за "новый мировой порядок", за редким исключением, затаился как таракан за плинтусом и ждет, чья же возьмет, а не объединится вместе с Россией в ее кровавой борьбе против КЗ ???? Ведь если дело дойдет до ядерной войны, а оно все сейчас к этому и идет, то погибнут ВСЕ без исключения, в том числе и те, кто все чего-то выжидает. где бы они географически не находились...