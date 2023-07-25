Сегодня ровно семнадцать месяцев. Семнадцать мгновений. Одним из главных результатов С. В. О. является полное «расчехление» коллективного запада.
Главный результат прошедших 17-ти мгновений
Комментарии
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Samarium
Почему же весь этот пресловутый " мир", который якобы за "новый мировой порядок", за редким исключением, затаился как таракан за плинтусом и ждет, чья же возьмет, а не объединится вместе с Россией в ее кровавой борьбе против КЗ ???? Ведь если дело дойдет до ядерной войны, а оно все сейчас к этому и идет, то погибнут ВСЕ без исключения, в том числе и те, кто все чего-то выжидает. где бы они географически не находились...
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16 час.
ludmila Cernega
Я бы так не сказала, что Россия устроила бунт (революцию) против Запада, Россия просто заявила о своем месте в мире и отстаивает его (место). Кто-то возразит, что у СССР было это место, но, что было, то пошло. Я так думаю.
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13 час.
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