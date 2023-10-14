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Русская весна

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В США рассказали об украинской «армии зомби»

В США рассказали об украинской «армии зомби»

Отчаявшаяся из-за провала контрнаступления Украина, которой не хватает мужчин на фронте, решила создать «армию зомби», приводит слова журналиста и блогера Клейтона Морриса сербское издание «Политика».

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