Ковалев и Пулев прошли официальную церемонию взвешивания

По ее итогам россиянин оказался легче оппонента. В ночь на 15 мая в Инглуде (штат Калифорния, США) пройдет вечер профессионального бокса, в главном событии которого выступят бывший чемпион мира в полутяжелом весе Сергей Ковалев и Тервел Пулев.