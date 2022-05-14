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Ковалев и Пулев прошли официальную церемонию взвешивания

Ковалев и Пулев прошли официальную церемонию взвешивания

По ее итогам россиянин оказался легче оппонента. В ночь на 15 мая в Инглуде (штат Калифорния, США) пройдет вечер профессионального бокса, в главном событии которого выступят бывший чемпион мира в полутяжелом весе Сергей Ковалев и Тервел Пулев.

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