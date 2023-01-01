Uspei.com

31 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Elena Pavlova
    Самое смешное, что "весь запад" России на хрен не нужен. Зато российская колония очень лакомый кусок.Глава Минобороны ...
  • Сергей Oблезов
    Все бы так видели ситуацию!Герой России Алау...
  • Александр
    ... американцев взбесил ответ Зеленского ... -Воистину блажен кто в это верует.“С нас хватит”: а...

Глава “Укрэнерго” Кудрицкий: “Уровень повреждений беспрецедентный”

Глава “Укрэнерго” Кудрицкий: “Уровень повреждений беспрецедентный”

Глава правления компании “Укрэнерго” Владимир Кудрицкий заявил 1 января 2023 года в эфире новостного телемарафона, что полученные повреждения беспрецедентны.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх