Установки неудачника мешают вам сделать бизнес! Меняем взгляд на мир и увеличиваем прибыль

Почему одни быстро развиваются, увеличивают доход и повышают уровень жизни, в то время как другие топчутся на месте? Из-за чего одним всё дается легко, словно играючи, в то время как другим приходится прикладывать титанические усилия, пахать и вкалывать, чтобы добиться хотя бы небольшого результата? Как перейти в первую категорию, стать успешным и действовать легко? Ответы… Читать далее Установки неудачника мешают вам сделать бизнес! Меняем взгляд на мир и увеличиваем прибыльПочему одни быстро развиваются, увеличивают доход и повышают уровень жизни, в то время как другие топчутся на месте? Из-за чего одним всё дается легко, словно играючи, в то время как другим приходится прикладывать титанические усилия, пахать и вкалывать, чтобы добиться хотя бы небольшого результата? Как перейти в первую категорию, стать успешным и действовать легко? Ответы на эти вопросы лежат в двух областях: навыках и психологии.