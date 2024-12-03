На Урале осудили замдиректора школы за «физическое насилие» к школьнику

Замдиректора по учебно-воспитательной работе школы города Туринска Свердловской области осудили за «физическое насилие» в отношении восьмиклассника и приговорили к обязательным работам и штрафу, 3 декабря сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
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