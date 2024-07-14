«Зенит» взял Суперкубок, Крейчикова выиграла «Уимблдон», Глушенков против хейтеров и «клоунов», министр спорта Франции искупалась в Сене, и другие новости

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Не только о футболе

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Комментарии
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Лена Мисько
вот согласна: Фигурист Галлямов о финале Евро: «Буду болеть за Испанию. Не понимаю тех, кто болеет за сборную Англии – это просто антифутбол»
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2 час.
Лена Мисько
Ямаль, Карвахаль, Уильямс, Родри и Ольмо выйдут в старте на матч Испании с Англией в финале Евро
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2 час.
Лена Мисько
ну что? к финалу все готовы? - пиво холодное? )) за Испанию 💪
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2 час.

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