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Картина дня. Финансы

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В ФРГ не желают видеть представителей России в церемониях по случаю освобождения узников концлагерей

В ФРГ не желают видеть представителей России в церемониях по случаю освобождения узников концлагерей

Российскому посольству в Берлине заявили, что немецкая сторона считает нежелательным участие официальных лиц России в памятных церемониях, посвящённых 79-летию освобождения узников нацистских концлагерей, сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

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Комментарии
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Ольга Каширина
Совесть немцев   мучает?  Врял ли кто поверит... Столько посадили, стольких убили, а люди всё забыть об этом не могут.  А главное кто освободил?  Не  дедушка Блинкена, который   американцев найти не мог,  а русские  освободители.
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