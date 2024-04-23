В ФРГ не желают видеть представителей России в церемониях по случаю освобождения узников концлагерей

Российскому посольству в Берлине заявили, что немецкая сторона считает нежелательным участие официальных лиц России в памятных церемониях, посвящённых 79-летию освобождения узников нацистских концлагерей, сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.
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