"Мы победим, но не нокаутом": Бородай признал неудобную правду. Государственность Украины не будет уничтожена

АС

Анатолий Страшко

А кто сказал, что без Херсона, без Одессы, без Николаева. Нас начали готовить к к этому? Или это отвлекающий момент от освобождения русского Киева? А ведь ,действительно, почему не говорят о таком повороте в СВО? Да, Куев превратить в Киев. И делов. И не до Одессы и Николаева будет бандерлогам. Вы поинтересовались какое кратчайшее расстояние от границы союзного государства РФ и РБ до Куева. Где и сидят эти, то ли иудеи, то ли арийцы на бандеровский манер. Впрочем это одно и то же.