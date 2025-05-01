Александр Бородай признал неудобную правду. По его мнению, если переговоры окажутся успешными и сделка будет заключена, государственность Украины в результате СВО не будет уничтожена: "Мы победим, но не нокаутом".
"Мы победим, но не нокаутом": Бородай признал неудобную правду. Государственность Украины не будет уничтожена
Комментарии
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АС
Анатолий Страшко
А кто сказал, что без Херсона, без Одессы, без Николаева. Нас начали готовить к к этому? Или это отвлекающий момент от освобождения русского Киева? А ведь ,действительно, почему не говорят о таком повороте в СВО? Да, Куев превратить в Киев. И делов. И не до Одессы и Николаева будет бандерлогам. Вы поинтересовались какое кратчайшее расстояние от границы союзного государства РФ и РБ до Куева. Где и сидят эти, то ли иудеи, то ли арийцы на бандеровский манер. Впрочем это одно и то же.
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16 час.
А
Александр
А где мы не поступились? Этих комментаров пора заткнуть. Есть ТАСС. И точка. А то кормится армия трепачей. А их надо гнать взашей. Дезы и без них хватает.
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15 час.
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