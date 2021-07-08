Гладков: Троллейбусный парк находится в очень тяжёлом состоянии

На прямой линии 7 июля белгородцы попросили главу региона Вячеслава Гладкова дать поручение мэру областного центра Юрию Галдуну заняться общественным транспортом, а именно не убирать троллейбусы, чтобы не исчезала реальная альтернатива автобусам.