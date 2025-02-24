Минобороны показало кадры работы штурмовиков на дзержинском направлении зоны СВО

Штурмовые подразделения отдельного батальона спецназа РФ в ходе наступательных действий продолжают занимать опорные пункты Вооруженных сил Украины (ВСУ) на дзержинском направлении зоны проведения специальной военной операции (СВО).
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