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Минобороны показало кадры работы штурмовиков на дзержинском направлении зоны СВО

Минобороны показало кадры работы штурмовиков на дзержинском направлении зоны СВО

Штурмовые подразделения отдельного батальона спецназа РФ в ходе наступательных действий продолжают занимать опорные пункты Вооруженных сил Украины (ВСУ) на дзержинском направлении зоны проведения специальной военной операции (СВО).

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