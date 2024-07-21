Подпольщик Лебедев сообщил о возросшей активности на украинских аэродромах

Николаев, Украина, 21 июля, 2024, 12:33 — ИА Регнум. В последнее время ВСУ начали задействовать даже те воздушные гавани, которые не использовали ранее, в том числе гражданский аэропорт в Николаеве, а также начали ремонтировать заброшенные аэродромы, рассказал 21 июля координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.