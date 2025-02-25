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Царьград

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Язык тела Макрона и Трампа выдал их "страшную тайну": Схватка "задиристых петухов" закончилась смехом — эксперт

Язык тела Макрона и Трампа выдал их "страшную тайну": Схватка "задиристых петухов" закончилась смехом — эксперт

Президенты Франции и США раскрылись через язык тела. Этого не произошло бы, если не встречаВ минувший понедельник в Белом доме прошли переговоры Дональда Трампа и  Эммануэля Макрона.

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