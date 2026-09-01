Свищев: родители не обязаны сдавать деньги на нужды школы

Родители не обязаны сдавать деньги на школьные нужды. Об этом заявил депутат фракции ЛДПР Дмитрий Свищев, отметив, что общее школьное образование в России является бесплатным.
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