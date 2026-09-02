США нацелены на хорошие отношения с Россией и Украиной – Трамп

Отвечая на вопросы прессы в Белом ломе, американский лидер выразил мнение, что подходящее время для урегулирования конфликта на Украине может наступить сравнительно быстро.
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