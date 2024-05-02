В Иркутске очистили от мусора Аллею героев СВО

В Иркутске на Аллее героев Маратовского кладбища, где обрели последнее пристанище герои, отдавшие свои жизни в ходе специальной военной операции, прошел субботник В мероприятии приняли участие работники спортивных учреждений, будущие офицеры военно-учебного центра Байкальского государственного университета, сотрудники отдела по молодежной политике городской администрации и родители погибших воинов.