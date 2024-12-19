Диетолог Разаренова: отказ от сладкого — не панацея для здоровья

Совет отказаться от сладкого часто встречается в рекомендациях по здоровому питанию. Но действительно ли это необходимо? О том, как правильно включать сладости в рацион, и почему сахар не стоит демонизировать, "Газете.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии