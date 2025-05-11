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Беллингем хочет сделать операцию на плече как можно скорее – это возможно, если «Реал» проиграет в класико и потеряет шансы на титул. Клуб предпочел бы провести ее после КЧМ (Relevo)

Беллингем хочет сделать операцию на плече как можно скорее – это возможно, если «Реал» проиграет в класико и потеряет шансы на титул. Клуб предпочел бы провести ее после КЧМ (Relevo)

Полузащитника «Реала» на протяжении последних полутора лет беспокоят проблемы с плечом. Все указывает на то, что предстоящим летом ему предстоит операция, сообщила Marca.

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