Строение шиномонтажа освободили от самостроя на Октябрьской

Факт самовольного строительства инспекторы контрольного ведомства зафиксировали на улице Октябрьская, дом 70, строение 1, где расположен одноэтажный объект коммерческого назначения площадью 41,3 квадратного метра.
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