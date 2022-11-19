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Директор «Ромы» об интересе к Роналду летом: «Безосновательные слухи. Такого варианта не было»

Генеральный директор «Ромы» Тиагу Пинту отрицает интерес к Криштиану Роналду летом 2022-го. «В Италии меня немного раздражает то, что мы всегда говорим о трансферах.

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