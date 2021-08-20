В Кыргызстане будут отремонтированы все санитарно-карантинные пункты

В рамках проекта «Экстренное реагирование на COVD -19», финансируемого Всемирным банком, начались ремонтные работы в 7-ми санитарно-карантинных пунктах (СКП) по всей республике, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения и соцразвития.