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В Кыргызстане будут отремонтированы все санитарно-карантинные пункты

В рамках проекта «Экстренное реагирование на COVD -19», финансируемого Всемирным банком, начались ремонтные работы в 7-ми санитарно-карантинных пунктах (СКП) по всей республике, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения и соцразвития.

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