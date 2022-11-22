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Кузьменко забросил 8-ю шайбу в сезоне, набрав 1+1 в матче с «Вегасом». У него 15 очков в 18 играх

Кузьменко забросил 8-ю шайбу в сезоне, набрав 1+1 в матче с «Вегасом». У него 15 очков в 18 играх

Андрей Кузьменко забросил 8-ю шайбу в сезоне НХЛ, набрав 1+1 с «Вегасом». Очки россиянина не спасли «Ванкувер» от поражения в матче с «Голден Найтс» (4:5).

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