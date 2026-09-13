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Регионы России

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Honor запустила продажи смартфона Play 11 в Китае

Honor запустила продажи смартфона Play 11 в Китае

Компания Honor официально начала продажи нового смартфона Play 11 на китайском рынке. Устройство выделяется большой ёмкостью аккумулятора, поддержкой защиты по стандарту IP69K и интеграцией функций искусственного интеллекта в фирменной оболочке MagicOS 10.

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