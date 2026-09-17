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Царьград

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Тюменская областная дума проводила депутатов старого созыва

Тюменская областная дума проводила депутатов старого созыва

В Тюменской областной думе состоялось прощание с депутатами, не вошедшими в новый созыв. Председатель Фуат Сайфитдинов вручил почетные знаки Владимиру Майеру, Владимиру Ульянову и Николаю Савченко.

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