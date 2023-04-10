Бизнес-леди купила 11 га федеральной земли у барнаульского аэропорта за 40 млн рублей

Территория предназначена для строительства объектов питания, торговли и бытового обслуживания В Барнауле успешно прошёл аукцион по продаже участка недалеко от барнаульского аэропорта, в квартале, который массово застраивают коммерческими объектами.
Территория предназначена для строительства объектов питания, торговли и бытового обслуживания В Барнауле успешно прошёл аукцион по продаже участка недалеко от барнаульского аэропорта, в квартале, который массово застраивают коммерческими объектами.
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