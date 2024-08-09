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Царьград

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После нападения на Курск Украина просит США об ударах по русским авиабазам

Украина просит США разрешить использование дальнобойных ракет ATACMS для атак на авиабазы, расположенные на территории России.

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Комментарии
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Eduard
Отвалите от Америки,вы нк в Америке!
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