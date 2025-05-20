Депутаты AUR решили не признавать марионеточного президента Румынии

Депутат от оппозиционной партии «Альянс за объединение румын» (AUR) Дан Тэнасэ заявил сегодня, 20 мая, в здании парламента, что политическая сила во главе с бывшим кандидатом на пост президента Джорджем Симионом не намерена принимать участие в парламентских консультациях с избранным президентом Никушором Даном.
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