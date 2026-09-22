В Приморском округе водитель «Газели» задел электросамокат и скрылся с места ДТП

Пострадавший управлял электросамокатом без прав и защитной экипировки — в отношении водителя грузовика, который скрылся с места происшествия, возбуждено дело об административном правонарушении.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым