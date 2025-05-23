Москва и Киев провели первую передачу пленных в рамках обмена «1000 на 1000»: главные новости СВО за 23 мая

МОСКВА, 23 мая, ФедералПресс. Москва и Киев провели первый обмен пленными по договоренности в Стамбуле, Россия пригрозила ответом на массированные террористические атаки, а глава МИД Сергей Лавров назвал Владимира Зеленского неадекватным руководителем.