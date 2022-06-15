Хазин: доллар сначала подскочит в цене, а потом резко обрушится

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко Америка неуклонно сползает в финансовую катастрофу и остановить этот процесс уже невозможно, так как за последние годы капитализация биржевых активов в США была раздута слишком сильно.
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