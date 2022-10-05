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В Подмосковье неизвестный пытался сжечь воинскую часть

В Подмосковье неизвестный пытался сжечь воинскую часть

В Подмосковье - очередное неудачное покушение на военный объект. Как пишет телеграм-канал SHOT, в ночь на 5 октября неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в воинскую часть, расположенную в деревне Зюзино в городском округе Раменский.

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