Отдыхающим у воды липчанам напомнили, как защитить жизнь и кошелек

На реке Воронеж в Липецке спасатели и полицейские провели совместный профилактический рейд. Во время проверки инспекторы напомнили отдыхающим правила безопасности на воде, а также рассказали, как не стать жертвой мошенников.
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