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В Следственном комитете назвали причину пожара в ТЦ "Пионер" в Королёве

В Следственном комитете назвали причину пожара в ТЦ "Пионер" в Королёве

По факту пожара в подмосковном торговом центре возбуждено уголовное дело.Причиной пожара в торговом центре "Пионер" в подмосковном Королёве могла стать неисправность или перегрузка электропроводки.

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