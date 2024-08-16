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Алаудинов: на курском участке взяли в плен пятерых украинских боевиков

Алаудинов: на курском участке взяли в плен пятерых украинских боевиков

Пять боевиков Вооружённых сил Украины, в том числе один азовец*, взяты в плен на курском направлении за два дня, заявил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

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