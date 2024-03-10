Спасибо, Сырский! Ты настоящий фашист…

Надежда Юдаева Как и то, что не стоит трубить о своих планах. Как правило, после этого они срываются. Яркий пример тому,- широко освещавшиеся во всех СМИ и государствах план Украины о контрнаступлении прошлым летом. Сорвался. Потому, что они тоже русские, хоть им внушили другое.. И весь многовековой опыт нашего народа их тоже касается. Не стоит повторять их ошибок.

Вячеслав Шашков Печально осознавать насколько безжалостна или больна на голову вновь назначенная пешка. Не быть ей ферзем. Хлопцы, сдавайтесь нашим ребятам хоть жизни свои молодые сохраните.