Короткая фронтовая сводка 7 марта 2024 года от журналиста Марата Хайруллина Уже сегодня можно констатировать, что операция, которую проводит наша армия под Донецком, является по многим параметрам уникальной и сравнимой по масштабам с некоторыми стратегическими операциями Красной армии в Великую Отечественную войну.
Спасибо, Сырский! Ты настоящий фашист…
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Надежда Юдаева
Как и то, что не стоит трубить о своих планах. Как правило, после этого они срываются. Яркий пример тому,- широко освещавшиеся во всех СМИ и государствах план Украины о контрнаступлении прошлым летом. Сорвался. Потому, что они тоже русские, хоть им внушили другое.. И весь многовековой опыт нашего народа их тоже касается. Не стоит повторять их ошибок.
Ответить
45 мин.
Вячеслав Шашков
Печально осознавать насколько безжалостна или больна на голову вновь назначенная пешка. Не быть ей ферзем. Хлопцы, сдавайтесь нашим ребятам хоть жизни свои молодые сохраните.
Ответить
42 мин.
Владимир
Так дело в том, что "Гоп" здесь как раз говорят уже когда перепрыгнули. Я подозреваю, что дела идут гораздо лучше у нашей Армии, но пока говорят о том, что уже произошло и неизбежно произойдёт. Преимущество у нас уже давно, но пока вот только такие статьи о небольших победах.
Ответить
11 мин.
Свежие комментарии