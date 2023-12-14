Оказалось, что нужный Яннису мяч все это время был у сотрудника «Милуоки». «Пэйсерс» унесли с собой резервный

В сети появилось видео, как сразу после сирены об окончании матча «Милуоки» – «Индиана» (140:126) сотрудник «Бакс» подбегает к судье и забирает мяч.
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