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Парашютист-рекордсмен Сергей Сергиенко разбился при прыжке с 6 тысяч метров

Парашютист-рекордсмен Сергей Сергиенко разбился при прыжке с 6 тысяч метров

Рекордсмен Сергей Сергиенко погиб при прыжке с парашютом с высоты 6 000 метров. Ему было 57 лет.Российский рекордсмен Сергей Сергиенко погиб при прыжке с парашютом с высоты 6 000 метров.

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