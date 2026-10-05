Парашютист-рекордсмен Сергей Сергиенко разбился при прыжке с 6 тысяч метров

Рекордсмен Сергей Сергиенко погиб при прыжке с парашютом с высоты 6 000 метров. Ему было 57 лет.Российский рекордсмен Сергей Сергиенко погиб при прыжке с парашютом с высоты 6 000 метров.
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