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Латвийские доктора сделали мужчине операцию и нашли в желудке пациента 1 кг гвоздей и шурупов

Латвийские доктора сделали мужчине операцию и нашли в желудке пациента 1 кг гвоздей и шурупов

Мужчина с жалобами на острую боль был госпитализирован в Клайпедское медицинское учреждение. Пациенту поспешно сделали рентген и выявили, что в желудке у него находятся металлические части, размеры которых составляют примерно десять сантиметров.

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Valdemaras Orlauskas
Коль разговор зашёл о Клайпеде, то это Литва, а не Латвия
Виктория Иванова
Употреблял?

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