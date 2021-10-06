Латвийские доктора сделали мужчине операцию и нашли в желудке пациента 1 кг гвоздей и шурупов

Мужчина с жалобами на острую боль был госпитализирован в Клайпедское медицинское учреждение. Пациенту поспешно сделали рентген и выявили, что в желудке у него находятся металлические части, размеры которых составляют примерно десять сантиметров.
Мужчина с жалобами на острую боль был госпитализирован в Клайпедское медицинское учреждение. Пациенту поспешно сделали рентген и выявили, что в желудке у него находятся металлические части, размеры которых составляют примерно десять сантиметров.
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