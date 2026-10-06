Матвиенко заявила о важности стабильной Европы для России

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила мнение, что для России предпочтительна стабильная и мирная Европа, которая занимается взаимовыгодным сотрудничеством и поддерживает евразийскую безопасность, что является важным в условиях текущих кризисов.