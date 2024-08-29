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Алаудинов: 11 часов российские военные героически сражались в Курской области

Алаудинов: 11 часов российские военные героически сражались в Курской области

Российские бойцы в Курской области в течение 11 часов вели героические бои на двух участках. Подробности 28 августа рассказал заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

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