IV Московский джазовый фестиваль пройдет на ВДНХ

С 10 по 14 июня в рамках проекта «Лето в Москве» на ВДНХ пройдет IV Московский джазовый фестиваль. На сцене у фонтана «Дружба народов» выступят лучшие отечественные и мировые джазовые оркестры, а также молодежные ансамбли, отобранные по итогам Всероссийского конкурса молодежных джазовых коллективов.