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В Запорожской области объяснили хаотичные удары ВСУ

Глава администрации Васильевского муниципального округа Наталья Романиченко в беседе с ТАСС объяснила, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) хаотично обстреливают прифронтовой город Васильевка в Запорожской области из-за множественных поражений на фронте.

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