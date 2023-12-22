Каспийское, Аральское и Мёртвое: почему эти моря на самом деле озёра

Согласно толковому словарю Ушакова, морем называют «часть водной оболочки земли, огромное углубление, впадину в земной поверхности, заполненную горько-солёной водой и соединённую проливом с океаном или образующую его прибрежную часть».
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