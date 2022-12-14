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Касильяс о пенальти Аргентины в ворота Хорватии: «Альварес фолил на Ливаковиче, а не наоборот»

Икер Касильяс высказался о пенальти в матче Аргентина – Хорватия. Аргентинцы обыграли хорватов со счетом 3:0 в полуфинале ЧМ-2022.

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