Александр Цыбульский поздравил медиков Архангельской области с профессиональным праздником

Уважаемые работники и ветераны системы здравоохранения Архангельской области! Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!Уважаемые работники и ветераны системы здравоохранения Архангельской области! Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!Этот день пронизан чувствами добра, уважения и благодарности к вашему труду.
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