Адвокат по жилищным делам Светлана Жмурко рассказала, что при отсутствии отопления в квартире после завершения пусконаладочных работ жильцам следует прежде всего обратиться в аварийно-диспетчерскую службу управляющей организации.
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