Daily Storm

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Кто все же начал Вторую мировую — немцы или японцы? В РВИО дали оценку теории о начале войны в 1937 году

Кто все же начал Вторую мировую — немцы или японцы? В РВИО дали оценку теории о начале войны в 1937 году

В Сети периодически появляются публикации о том, что началом разрушительного события стоит считать Японо-китайский конфликтВо всем мире принято считать началом Второй мировой войны 1 сентября 1939 года, когда нацистская Германия вторглась в Польшу.

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