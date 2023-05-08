Кто все же начал Вторую мировую — немцы или японцы? В РВИО дали оценку теории о начале войны в 1937 году

В Сети периодически появляются публикации о том, что началом разрушительного события стоит считать Японо-китайский конфликтВо всем мире принято считать началом Второй мировой войны 1 сентября 1939 года, когда нацистская Германия вторглась в Польшу.
В Сети периодически появляются публикации о том, что началом разрушительного события стоит считать Японо-китайский конфликтВо всем мире принято считать началом Второй мировой войны 1 сентября 1939 года, когда нацистская Германия вторглась в Польшу.
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