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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Месси пожертвовал 80 000 евро на помощь пострадавшему от пожаров району Сьерра-Оэсте-де-Мадрид в Испании

Нападающий « Интер Майами »  Лионель Месси сделал денежное пожертвование, чтобы помочь испанской комарке (району) Сьерра-Оэсте-де-Мадрид, пострадавшей от лесных пожаров.

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