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Районная неделя

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Ресторатор Васильчук выступил в поддержку решения Владимира Путина о выдвижении на выборы

Ресторатор Васильчук выступил в поддержку решения Владимира Путина о выдвижении на выборы

В столице проводят сбор подписей В беседе с журналистами Агентства городских новостей «Москва» ресторатор Алексей Васильчук поддержал решение Владимира Путина о выдвижении на выборы президента в 2024 году.

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