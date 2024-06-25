Пентагон: Вашингтон не планирует отправлять войска на Украину

Соединенные Штаты в настоящее время не планируют отправку американских войск на Украину для поддержки киевского режима, и не намерены делать это в будущем, заявил представитель Пентагона Патрик Райдер 25 июня на встрече с журналистами.
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